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    Задержаны начальник таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель

    3 Мая 2022, 12:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура представила результаты проверки в таможенной сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как сообщили в надзорном органе, зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц.

    «Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тыс. долларов сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель», - проинформировала пресс-служба Генпрокуратуры.

    В другом случае, сотрудники департамента госдоходов города Алматы путем корректировки сведений в информационные системы позволили обойти 9 импортерам проверку таможенной стоимости товаров на 143 млн тенге.

    27 января этого года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр Жолы» Мошканов, проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 кг.

    Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тыс. долларов взят под стражу представитель ТОО «Cargo Management».

    Кроме того, выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров, тем самым государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге.

    Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.

    Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 млрд тенге.

    За месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге. К примеру, во время досмотра груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу.

    Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес Правительства внесен акт прокурорского надзора. По всем вышеназванным фактам проводятся досудебные расследования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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