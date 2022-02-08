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      Алматинская область

    Задержаны мародеры, ограбившие магазин техники в Алматы

    8 Февраля 2022, 09:20

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Панфиловского РОП Алматинской области задержали двух мародеров, которые во время массовых беспорядков ограбили один из магазинов техники в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «По поступившей оперативной информации стало известно, что в Жаркентe двое мужчин распродают различные виды техники в магазине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Во время допроса задержанные пояснили, что техника, которую они продают, была украдена из магазина «Технодом» во время массовых беспорядков, прошедших в южной столице», – сообщил начальник ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев.

    Как стало известно, молодые парни, увидев взломанный магазин в Алматы, решили зайти и посмотреть, что происходит. После чего у них появился преступный умысел, и они с витрин «Технодома» украли 16 телефонов различных марок, 3 ноутбука «Lenovo», 2 планшета, 3 сумки от ноутбуков. Затем скрылись на своем автотранспорте. «В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по статье 191 части 3 пункту 3 УК РК. Автомашина, на которой они совершили указанное преступление, водворена на специализированную стоянку. Материалы дела будут переданы в ДП Алматы по территориальности совершенного преступления. В настоящий момент оба подозреваемых водворены в ИВС», – дополнил он.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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