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    Задержаны чиновники-покровители бизнесменов во время карантина в Алматинской области

    30 Октября 2020, 13:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За взятку не привлекали к ответственности предпринимателей за нарушения карантина должностные лица в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с ДКНБ по Алматинской области при проведении комплекса негласных следственных действий изобличены руководитель санитарно – гигиенического отдела управления контроля и качества безопасности товаров и услуг Жамбылского района и ведущий специалист указанного отдела, которые несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции «COVID-19», в группе лиц по предварительному сговору неоднократно получили денежные средства в качестве взятки от директоров субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся розничной торговлей, выраженного в не привлечении к административной ответственности за нарушение карантинного режима«, - рассказали в антикоррупционной службе региона.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Коррупция
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