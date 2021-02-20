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    Задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Delta Bank»

    20 Февраля 2021, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Delta Bank». Информацию подтвердили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространилась информация, что бывшие топ-менеджеры АО «Delta Bank» подозреваются в хищении денежных средств.

    «Да факт задержания данных лиц подтверждаем. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

    Напомним, в 2017 году Национальный банк РК лишил АО «Delta Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. С 3 ноября 2017 года были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.



    Автор:

    Акбота Кузекбай

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