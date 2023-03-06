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    Задержаны 35 человек в ходе столкновения с полицией в штате Джорджия

    6 Марта 2023, 17:45

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Тридцать пять человек были задержаны полицией у строящегося Учебного центра общественной безопасности в штате Джорджия после того, как протестующие вступили в столкновение с правоохранительными органами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    По данным полиции, беспорядки вспыхнули в воскресенье вечером после музыкального фестиваля «South River» в округе Де-Калб к югу от Атланты. Группа так называемых «агитаторов» организовала скоординированное нападение на строительную технику и сотрудников полиции.

    Протестующие бросали в полицейских камни, кирпичи, «коктейли Молотова» и петарды, что привело к нескольким пожарам на строительном участке специализированного учреждения полиции.

    Демонстранты уже долгое время выступают против строительства Учебного центра общественной безопасности в Атланте под лозунгом «Остановите полицейский город».

    Негативное отношение к введению в эксплуатацию одного из крупнейших в стране центров подготовки сотрудников правоохранительных органов связано с летальными случаями в следствии применения полицией огнестрельного оружия, что остается горячей темой в американской общественности.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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