Задержаны 14 разыскиваемых преступников в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Совместно с правоохранительными органами СНГ проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ сотрудниками криминальной полиции департамента полиции совместно с ДКНБ РК по Алматинской области проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.

«На территории рынка «Алтын Орда» были задержаны двое граждан Республики Таджикистан. В ходе проверки по интегрированной базе данных МВД РК было установлено, что граждане разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Задержанные лица водворены в ИВС», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

В целом за период проведения ОПМ «Розыск» всего было задержаны 14 разыскиваемых подозреваемых и установлены 10 лиц, ранее объявленные как без вести пропавшие.

Фото: polisia.kz