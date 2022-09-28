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    Задержаны 14 разыскиваемых преступников в Алматинской области

    28 Сентября 2022, 20:48

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Совместно с правоохранительными органами СНГ проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе ОПМ сотрудниками криминальной полиции департамента полиции совместно с ДКНБ РК по Алматинской области проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.

    «На территории рынка «Алтын Орда» были задержаны двое граждан Республики Таджикистан. В ходе проверки по интегрированной базе данных МВД РК было установлено, что граждане разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Задержанные лица водворены в ИВС», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

    В целом за период проведения ОПМ «Розыск» всего было задержаны 14 разыскиваемых подозреваемых и установлены 10 лиц, ранее объявленные как без вести пропавшие.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматинская область Борьба с преступностью Общество
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