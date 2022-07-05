Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Задержаны 14 членов ОПГ в Таразе и Шымкенте

    5 Июля 2022, 18:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК сообщил о проведении специальной операции на юге Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «30 июня т.г. КНБ совместно с Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны. Этому предшествовала тщательная оперативная разработка с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий», - сообщила пресс-служба КНБ.

    По данным ведомства, в результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей.

    «Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки. В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается их причастность к другим преступлениям», - проинформировали в КНБ.


    Кадр из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью Видео КНБ Шымкент Криминал Тараз
    Новости по теме
    Новости по теме
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней
    Программу по противодействию киберпреступности разработали в СКО
    Злоупотребившего своим положением монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз