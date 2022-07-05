Задержаны 14 членов ОПГ в Таразе и Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК сообщил о проведении специальной операции на юге Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«30 июня т.г. КНБ совместно с Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны. Этому предшествовала тщательная оперативная разработка с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий», - сообщила пресс-служба КНБ.

По данным ведомства, в результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей.

«Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки. В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается их причастность к другим преступлениям», - проинформировали в КНБ.





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