Задержаны 11 участников драки в Алматы – МВД Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – МВД прокомментировало факт групповой драки в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«23 февраля около 23:00 часов в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми.

На сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции, в результате 11 возможных участников драки задержаны. По факту хулиганства, начато досудебное расследование по части второй статьи 293 УК РК. Другие обстоятельства конфликта устанавливаются», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ