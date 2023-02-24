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    Задержаны 11 участников драки в Алматы – МВД Казахстана

    24 Февраля 2023, 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – МВД прокомментировало факт групповой драки в Алматы, передает МИА «Казинформ».

    «23 февраля около 23:00 часов в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми.

    На сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции, в результате 11 возможных участников драки задержаны. По факту хулиганства, начато досудебное расследование по части второй статьи 293 УК РК. Другие обстоятельства конфликта устанавливаются», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия МВД РК
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