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    Задержанные в Финляндии картины вернулись в Эрмитаж

    13 Апреля 2022, 10:40

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Государственный Эрмитаж вернулись картины, скульптуры и мозаичный стол из собрания российских музеев, задержанные в начале апреля в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Инцидент коснулся экспонатов, участвовавших в выставках в Италии и Японии. Финские таможенные службы на протяжении нескольких дней выясняли, имеют ли они право выпускать предметы искусства в Россию, на которую были наложены европейские санкции.

    После консультаций с Евросоюзом Хельсинки разрешил трём фургонам с ценностями пересечь российскую границу.

    Среди экспонатов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея выставлявшихся за рубежом - работы Антонио Кановы и Жана Огюста Доминика Энгра. Общая стоимость предметов искусства оценивается в 42 миллиона евро.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Россия Мировые новости
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