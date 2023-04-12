Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Задержание вице-министра национальной экономики подтвердили в Антикоре

    12 Апреля 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
    Как сообщали ранее в Министерстве национальной экономики, «по поводу «ареста» вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова информация проверяется».

    В СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ильяс Усеров был назначен вице-министром нацэкономики Казахстана в марте прошлого года.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк». В разные годы трудился в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Министерстве экономического развития и торговли РК, в акимате города Алматы. С мая 2019 года до последнего назначения являлся заместителем акима города Алматы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Другие государственные органы Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь серийных интернет-мошенников задержали в Карагандинской области
    Группу фейковых продавцов iPhone задержали в Атырау
    Сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях
    Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров