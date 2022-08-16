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    Задержание сотрудника спецЦОНа прокомментировали в Правительстве для граждан

    16 Августа 2022 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Государственной корпорации «Правительство для граждан» предоставили официальный комментарий касательно задержания сотрудника спецЦОНа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госкорпорация придерживается политики искоренения коррупционных правонарушений и формирует нулевую терпимость к коррупции. Департамент внутренней безопасности Государственной корпорации на постоянной основе по итогам внутренних проверок выявляет противоправные действия со стороны сотрудников Госкорпорации. Все собранные материалы департамент внутренней безопасности передает в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Правительства для граждан.

    Управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации Нариман Дюсекеев отметил, что за шесть месяцев 2022 года департаментом в Антикоррупционную службу РК и в соответствующие правоохранительные органы были направлены 33 письма с информацией по нарушениям в сфере перерегистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.

    «Что касается задержанного сотрудника – уполномоченные органы дадут правовую оценку его действиям», - добавил Нариман Дюсекеев.

    Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану в рамках проводимого досудебного расследования вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников СпецЦОНов и сотрудников полиции при постановке транспортных средств на государственный регистрационный учет.

    Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста СпецЦОНа № 2 города Нур-Султана – «Т.» и госавтоинспектора Процессингового центра ДП Алматинской области – «А.»

    «Указанные лица на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет. 14 августа текущего года с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

    В Агентстве по противодействию коррупции добавили, что на данном этапе следствия по всей стране установлено около 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств. Также проверяется причастность работников СпецЦОНов и сотрудников полиции других регионов.

    «По результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в Агентстве.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Транспорт #Борьба с коррупцией #ЦОН #Правительство для граждан
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