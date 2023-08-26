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    Задержание с участием спецназа произошло в центре Алматы

    26 Августа 2023, 22:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала видео задержания мужчины бойцами спецназа в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками управления полиции Наурызбайского района при содействии полицейского спецназа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 частью 4 УК РК «Мошенничество» задержан гражданин Ч. 1971 года рождения», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Для проведения следственных действий подозреваемый доставлен в УП Наурызбайского района. Досудебное расследование продолжается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Видео МВД РК
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