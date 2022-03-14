Задержана крупная партия контрафактной продукции из Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента усиления контроля на казахстанско-китайской границе наблюдается рост импорта товаров в 3 раза из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

В рамках поручения Главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе Республики Казахстан, органами государственных доходов усилен контроль на казахстанско-китайской границе.

Наряду с этим, наблюдается рост импорта товаров народного потребления китайского производства в 3 раза из Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

В рамках тематических налоговых проверок, проводимых на основании системы управления рисками, выявляются дорогостоящие и налогоемкие товары, в основном китайского производства, незаявленные в товаросопроводительных документах, в том числе товары, являющиеся объектами интеллектуальной собственности.

К примеру, 11 марта текущего года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлены брендовые товары в количестве 2 715 единиц.

В числе указанных товаров обнаружены женские сумки «Dior», куртки «Gucci», кроссовки «Nike», джинсы «Dolce&Gabbana» и др.

Материалы по указанному факту направлены в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для возбуждения уголовного дела.

В целом, с начала года органами государственных доходов в Департамент экономических расследований по Жамбылской области направлено 6 материалов по фактам незаконного использования товарных знаков, из них по 2 материалам возбуждены уголовные дела, ущерб составил 21,7 млн. тенге.

Ранее КГД МФ РК сообщалось о задержании при ввозе из Кыргызстана немаркированных шуб.