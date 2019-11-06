Задержана группа автоугонщиков в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицией задержана группа лиц, промышлявших угонами автомашин в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«Двое парней среди ночи угоняли автомашины российского производства, которые стояли во дворах многоэтажных домов Актобе. Затем эти машины они перепродавали в Западно-Казахстанской области», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

На сегодняшний день доказана причастность группы к 6 подобным кражам автомашин.

По всем фактам проводятся досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладением автомобилем». Подозреваемые водворены в ИВС.