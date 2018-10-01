Задержан зампред правления Аграрной кредитной корпорации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе в Казахстане задержали ряд лиц по подозрению в получении взяток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанну Бастарову.

В коррупции подозревается заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». По данным Ж.Бастаровой, он разработал преступную схему по получению взяток от подчиненных в размере 50% от начисленных им премиальных выплат за их общее покровительство по службе. В настоящее время установлены факты получения взятки в виде возврата премиальных выплат в размере 720 тысяч тенге от подчиненных сотрудников, руководителей областных филиалов ВКО и Карагандинской области. Общая сумма полученных средств устанавливается. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. 13 октября специализированный межрайонный суд Астаны санкционировал в отношении него меру пресечения содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Также Нацбюро по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении руководителя областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Он подозревается в систематическом получении взяток.



«Установлено, что подозреваемый в период с 2017-2018 годов на системной основе получал взятки от предпринимателя за пролонгацию договора об аренде автомобилей. Подписание фиктивных актов выполненных работ без фактического оказания услуг и общее покровительство. Установлены факты получения взяток в общей сложности на 300 тысяч тенге. Расследование продолжается», - сообщила Жанна Бастарова на брифинге.



11 октября во взяточничестве изобличен начальник департамента по ЧС Алматинской области Комитета ЧС МВД РК полковник гражданской защиты. Он подозревается в получении взятки в сумме 300 тысяч тенге от начальника отдела кадровой службы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области» за трудоустройство граждан. В связи с полным признанием вины он не задерживался. Расследование продолжается.



«Нацбюро по противодействию коррупции Акмолинской области 11 октября текущего года в получении взятки изобличен заместитель начальника объединенного подразделения по делам обороны Щучинска, обслуживающий Бурабайский район. Майор подозревается в получении 270 тысяч тенге от жителя города за отсрочку от воинской службы и выдачу военного билета. Досудебное расследование продолжается», - рассказала Жанна Бастарова.



12 октября текущего года изобличен в коррупции начальник штаба войсковой части номер 323-63 МО РК, дислоцирующейся в городе Капшагай Алматинской области, капитан. Он подозревается в получении незаконного вознаграждения в сумме 170 тысяч тенге от военнослужащих за общее покровительство по службе. Расследование продолжается. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношение военнослужащих не применялось.



Ранее сообщалось о том, что в хищении бюджетных средств подозревается посол Казахстана в Узбекистане.