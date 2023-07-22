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    Задержан заместитель акима Шымкента: определена мера пресечения - 2 месяца

    22 Июля 2023, 16:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместителю акима Шымкента Максуту Исахову избрали меру пресечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    «21 июля Специализированным следственным судом г.Шымкент в отношении заместителя акима г.Шымкент М.Исахова избрана мера пресечения арест на 2 месяца. Как ранее сообщалось сотрудниками КНБ М.Исахов был задержан за коррупцию», — говорится в сообщении Комитета Национальной безопасности.

    Напомним, 20 июля стало известно о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова. Его подозревают в коррупции. Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Коррупция КНБ Шымкент
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