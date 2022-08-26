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    Задержан за хранение экстремистских материалов житель Кызылординской области

    26 Августа 2022 23:05

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию экстремизма департамента полиции Кызылординской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хранения жителем области материалов религиозного содержания, запрещенных на территории Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержанный, 30-летний житель Казалинского района, оказался приверженцем деструктивного религиозного течения. По месту жительства изъяты книги и записи экстремистской направленности. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношение него начато досудебное расследование по части 1 ст. 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
    Кызылординская область Борьба с преступностью Общество
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