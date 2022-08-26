Задержан за хранение экстремистских материалов житель Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию экстремизма департамента полиции Кызылординской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хранения жителем области материалов религиозного содержания, запрещенных на территории Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанный, 30-летний житель Казалинского района, оказался приверженцем деструктивного религиозного течения. По месту жительства изъяты книги и записи экстремистской направленности. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношение него начато досудебное расследование по части 1 ст. 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».



