Задержан водитель, перевозивший ликующих выпускников в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель, перевозивший ликующих выпускников с грубыми нарушениями правил дорожного движения, задержан полицией в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Он привлечён к административной ответственности по четырём статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В сети Instagram демонстрировался видеоролик, где водитель с грубыми нарушениями ПДД катал на своей автомашине ликующих выпускников школы по автодороге общего пользования.
«Заинтересовавшись размещенным в сети видео, стражи порядка Панфиловского районного отдела полиции установили и привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения 22-летнего водителя автомашины «Toyota Mark-2» по четырём статьям административного кодекса РК на общую сумму штрафа в размере 55 560 тенге», - рассказали в департаменте полиции региона.
Автомашина водворена на спецстоянку и будет возвращена владельцу после оплаты наложенного взыскания.
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