+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 21 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Задержан водитель, перевозивший ликующих выпускников в Алматинской области

9 Июня 2020 16:20
Поделиться:
Задержан водитель, перевозивший ликующих выпускников в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель, перевозивший ликующих выпускников с грубыми нарушениями правил дорожного движения, задержан полицией в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он привлечён к административной ответственности по четырём статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В сети Instagram демонстрировался видеоролик, где водитель с грубыми нарушениями ПДД катал на своей автомашине ликующих выпускников школы по автодороге общего пользования.

«Заинтересовавшись размещенным в сети видео, стражи порядка Панфиловского районного отдела полиции установили и привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения 22-летнего водителя автомашины «Toyota Mark-2» по четырём статьям административного кодекса РК на общую сумму штрафа в размере 55 560 тенге», - рассказали в департаменте полиции региона.

Автомашина водворена на спецстоянку и будет возвращена владельцу после оплаты наложенного взыскания.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив