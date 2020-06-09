Задержан водитель, перевозивший ликующих выпускников в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель, перевозивший ликующих выпускников с грубыми нарушениями правил дорожного движения, задержан полицией в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он привлечён к административной ответственности по четырём статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В сети Instagram демонстрировался видеоролик, где водитель с грубыми нарушениями ПДД катал на своей автомашине ликующих выпускников школы по автодороге общего пользования.

«Заинтересовавшись размещенным в сети видео, стражи порядка Панфиловского районного отдела полиции установили и привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения 22-летнего водителя автомашины «Toyota Mark-2» по четырём статьям административного кодекса РК на общую сумму штрафа в размере 55 560 тенге», - рассказали в департаменте полиции региона.

Автомашина водворена на спецстоянку и будет возвращена владельцу после оплаты наложенного взыскания.