Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Задержан сообщник Мухтара Аблязова - Генпрокуратура

    25 Июля 2023, 17:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова –Куаныш Нургазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Куаныш Нургазин - номинальный директор подконтрольного Мухтару Аблязову ТОО «BSС». Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.

    «Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда. На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

    Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор. По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд.

    Напомним, ранее Мухтар Аблязов в своих социальных сетях сообщил о том, что полиция Франции предписала ему покинуть страну в течение 30 дней. По жалобе прокуратуры Франции и БТА Банка в отношении бизнесмена должны начаться судебные слушания, в течение которых ему будет запрещено покидать Францию.

    В декабре прошлого года сообщалось, что американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов США в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств.

    В июне 2017 года Аблязов был заочно осужден в Казахстане на 20 лет с конфискацией имущества за руководство преступным сообществом и хищение средств банка. В ноябре 2018 года суд в Казахстане приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации убийства экс-главы правления банка Ержана Татишева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Суды Генпрокуратура Другие государственные органы Судебный процесс Аблязов Мухтар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бизнесмену Орифджану Шадиеву смягчили приговор
    Массовое отравление студентов в Рудном: осуждена арендовавшая столовую предпринимательница
    Нурлана Масимова осудили на 10 лет
    На 15 лет за изнасилование осудили павлодарца
    Популярное
    1 Роженица выпрыгнула из окна роддома в Алматинской области
    2 Ипотека в Казахстане: как получить помощь от государства для приобретения жилья
    3 Воинский погребальный комплекс времен Золотой Орды исследуют в Казахстане
    4 Какие новые объекты появятся в Астане
    5 Сколько стоит чипирование домашних животных