Задержан сообщник Мухтара Аблязова - Генпрокуратура

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова –Куаныш Нургазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Куаныш Нургазин - номинальный директор подконтрольного Мухтару Аблязову ТОО «BSС». Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.

«Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда. На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор. По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд.

Напомним, ранее Мухтар Аблязов в своих социальных сетях сообщил о том, что полиция Франции предписала ему покинуть страну в течение 30 дней. По жалобе прокуратуры Франции и БТА Банка в отношении бизнесмена должны начаться судебные слушания, в течение которых ему будет запрещено покидать Францию.

В декабре прошлого года сообщалось, что американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов США в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств.

В июне 2017 года Аблязов был заочно осужден в Казахстане на 20 лет с конфискацией имущества за руководство преступным сообществом и хищение средств банка. В ноябре 2018 года суд в Казахстане приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации убийства экс-главы правления банка Ержана Татишева.