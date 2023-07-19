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    Задержан руководитель управления урбанистики Алматы

    19 Июля 2023, 15:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по результатам внешнего анализа коррупционных рисков зарегистрированы и расследуются уголовные дела по фактам системной коррупции в сфере земельных отношений города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя антикоррупционной службы.

    Руководитель Управления городского планирования и урбанистики подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов. Так, он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. В результате, государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.

    Кроме того, в 2020 г., незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматы Коррупция Криминал
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