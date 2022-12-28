Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО «Пассажирские перевозки» - «Пригородные перевозки». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге. 20 декабря т.г. подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу», - сообщила пресс-служба Антикора.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



