Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Задержан подрядчик 6 разрушенных землетрясением домов в турецкой провинции Адыяман

    13 Февраля 2023, 16:40

    АНАКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецкой провинции Мерсин задержан подрядчик шести разрушенных землетрясением домов в районе Бесни провинции Адыяман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В прокуратуре Адыямана сообщили, что под завалами домов, построенных Шюкрю Ишитменом, по предварительной информации, погибли 123 человека.

    Ишитмен задержан и будет доставлен в район Бесни. Расследование по делу продолжается.

    По информации агентства «Анадолу», в провинциях, пострадавших от землетрясений, будут созданы отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением.

    Ранее сообщалось, что восемь человек арестовали в Турции из-за строительных дефектов в зданиях, обрушившихся при землетрясении. Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны.

    В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    На это час число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.

    Фото: Агентство Анадолу

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Турция Мировые новости Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
    Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Турции
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров