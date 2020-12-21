Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Шымкенте

    21 Декабря 2020, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известны новые подробности попытки изнасилования женщины в подъезде одного из многоэтажек, которое произошло в Шымкенте. Нападавший задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За неделю, по словам официального представителя Министерства внутренних дел РК, зарегистрировано 2921 преступление. В результате оперативных действий полицейских раскрыто 1938 преступлений. Из них 5 фактов убийств, 34 грабежей и разбоев, 501 кража.

    В ходе онлайн-брифинга Нурдильда Ораз рассказал о задержании мужчины, 1985 года рождения, который пытался изнасиловать женщину в подъезде одного из многоквартирных домов города Шымкента.

    «Полицейскими Шымкента задержан подозреваемый в попытке изнасилования женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города. Напомню, видео было записано одной из видеокамер, которые в рамках государственно-частного партнерства установлены во многих подъездах страны и выведены в Центры оперативного управления департаментов полиции. Сотрудниками полиции был предпринят ряд мер по установлению личности нападавшего и его задержанию. В результате вчера он был задержан. Им оказался местный житель, 1985 года рождения»,- сообщил он.

    В ходе проведения следственных действий было установлено, что помимо того, подозреваемый похитил из кармана куртки потерпевшей деньги в сумме около 8000 тенге. После предъявления обвинения он дал признательные показания.

    Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания департамента полиции города Шымкента, а по фактам проводится досудебное расследование.

    Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет. По результатам назначенных экспертиз и следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

    Напомним, ранее сообщалось , что пожилую женщину пытались изнасиловать в подъезде дома в Шымкенте.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования