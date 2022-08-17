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    Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в Абайской области

    17 Августа 2022 19:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По факту изнасилования малолетней девочки начато досудебное расследование по заявлению матери в департамент полиции Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе досудебного расследования установлено подозреваемое лицо, которому инкриминированы деяния, предусмотренные частью 4 статьи 120 и статьей 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет. «В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела. Ребенку оказана медицинская помощь. Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взято на особый контроль руководства департамента», – отметили в полиции.
    #Борьба с преступностью #МВД РК #Абайская область
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