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    Задержан подозреваемый в хищении в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы

    13 Марта 2022, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы

    Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

    Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция
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