Задержан один из руководителей группы компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Праге задержан один из руководителей группы компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО», разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице Чехии Праге по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан один из руководителей группы компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО», разыскиваемый департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере», - проинформировала Шугыла Турлыбек.

По ее словам, он находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что за границей задержан ряд казахстанских преступников.



