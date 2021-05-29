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    Задержан начальник военного госпиталя города Семей

    29 Мая 2021, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 мая 2021 года правоохранительными органами был задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов», - сообщили в пресс-службе.

    В ведомстве добавили, что остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Ранее сообщалось, что 28 мая 2021 года правоохранительными органами был задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил РК полковник Асылбек Сатвалдинов».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область МВД РК Силовые структуры
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