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    Задержан мужчина в Алматы, напавший на женщину с топором

    3 Августа 2019, 15:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала 27-летнего мужчину, который промышлял разбоем с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием опасной для жизни и здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДП Алматы, мужчина разгуливал топором в частном жиломсекторе на территории Турксибского района.

    «Как установлено следствием, семейная пара возвращалась домой с прогулки. Отец семьи, проводив жену с маленьким сыном до ворот дома, не подозревая, что вдоме может оказаться чужой мужчина, отправился наработу. Женщина с сыном, закрыв за собой ворота, направилась к дому. Далее, пройдясь немного по дому, потерпевшая увидела, что на кухне лежат колонкиот ноутбука, в спальне разбросаны семейные вещи, затем увидела неизвестного мужчинуевропейского типа, который что-то торопливо искал в шкафчиках и тумбочках.Подозреваемый, увидев свою жертву, направился к ней с топором. Потерпевшая испугалась и стала бежать от него, но неудачно споткнулась, и мужчина, воспользовавшись моментом нанес лезвием топора по голове два удара. После того как она упала, он скрылся в неизвестном направлении», -пояснили в ДП Алматы.

    Подозреваемому удалось забрать из дома ювелирные изделия на сумму 100 тысячтенге. Полицейские сразу же приступили к поиску мужчины, и уже через пару часовзадержали гр. У, 1992 года рождения, ранее неоднократно судимого, неработающего. Сейчас подозреваемый арестован и дает показания следователям.Проводится досудебное расследование по статье 192 ч. 2 УК РК.

    В целях безопасности, а также сохранения имущества от краж, полиция городаАлматы напоминает о необходимости в частном домовладении содержать сторожевыхсобак от грабителей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Силовые структуры
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