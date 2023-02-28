Задержан координатор провокационных атак на журналистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 «Угроза», 147 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и 293 «Хулиганство» Уголовного кодекса РК.

В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев. По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций.

В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против В.Борейко, Г.Бажкеновой, Г.Ергалиевой, С.Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это – поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации Президента РК и проводимых им демократических реформ.

Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются.







