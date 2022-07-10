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    Задержан исполняющий обязанности начальника ДУИС Шымкента

    10 Июля 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС города Шымкента. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении МВД РК.

    Как уточняется, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

    «Вопросы коррупции находятся на ежедневном контроле Министерства внутренних дел. Обо всех таких фактах необходимо заявлять в подразделения собственной безопасности МВД», - заявили в ведомстве.

    В мае сообщалось, что 17 сотрудников ДУИС Шымкента были наказаны за побег обвиняемого из СИЗО. Сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы привлекли к дисциплинарной ответственности, один из них был уволен.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия МВД РК Шымкент Борьба с коррупцией
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