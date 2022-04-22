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    Задержан глава районного подразделения полиции Туркестанской области

    22 Апреля 2022, 20:14

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Начальник одного из районных подразделений департамента полиции Туркестанской области подозревается в самоуправстве. Подполковник полиции водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня сотрудниками Управления собственной безопасности ДП г. Шымкент по подозрению в самоуправстве задержан один из начальников районных подразделений департамента полиции Туркестанской области. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городской полиции. Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК «Самоуправство», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

    Ранее в социальных сетях распространялась информация о незаконном завладении автомобиля из автосалона начальником одного из районных подразделений полиции.

    «22 апреля 2022 года в 15:30 Управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкент согласно статьям 128-131 Уголовно-процессуального кодекса РК задержан начальник Тюлькубасского РОВД департамента полиции Туркестанской области, подполковник полиции Меийрхан Данияр Мейирханулы по факту самоуправства завладения автомашиной марки «КИА САРЕНТО» из автосалона ТОО «GCA-Оңтүстік», - говорится в информации, которая распространилась в сети.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Шымкент
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