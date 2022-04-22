Задержан глава районного подразделения полиции Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Начальник одного из районных подразделений департамента полиции Туркестанской области подозревается в самоуправстве. Подполковник полиции водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня сотрудниками Управления собственной безопасности ДП г. Шымкент по подозрению в самоуправстве задержан один из начальников районных подразделений департамента полиции Туркестанской области. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городской полиции. Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК «Самоуправство», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о незаконном завладении автомобиля из автосалона начальником одного из районных подразделений полиции.

«22 апреля 2022 года в 15:30 Управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкент согласно статьям 128-131 Уголовно-процессуального кодекса РК задержан начальник Тюлькубасского РОВД департамента полиции Туркестанской области, подполковник полиции Меийрхан Данияр Мейирханулы по факту самоуправства завладения автомашиной марки «КИА САРЕНТО» из автосалона ТОО «GCA-Оңтүстік», - говорится в информации, которая распространилась в сети.