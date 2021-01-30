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    Задержан глава пресс-службы президента Кыргызстана

    30 Января 2021, 12:49

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Задержан завотделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулов за вымогательство взятки у лица за получение руководящей госдолжности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Как сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ, установлено, что глава пресс-службы президента Кыргызстана, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении.

    По данному факту ГСУ ГКНБ КР начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР.

    «30 января 2021 года в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий А.Н.С. задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ КР», - говорится в сообщении.

    ГКНБ КР отмечает, что в свете происходящих общественно-политических процессов в КР участились факты вымогательства денежных средств под предлогом получения одобрения у высшего руководства страны по вопросам государственного управления, в том числе кадровым назначениям.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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