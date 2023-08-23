Задержан глава компании, организовавшей незаконные экскурсии по подземным коллекторам в Москве

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Следователи сообщили, что установили трех причастных к организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве, после которой погибли восемь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ранее в Москве после допроса был задержан организатор нелегального спуска и руководитель диггеров Никита Дубас.

Гендиректор компании «Спутник» Александр Ким, которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он будет доставлен в Москву,

«В настоящее время гендиректор «Спутника» Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне Ким был объявлен в розыск. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, его местонахождение было оперативно установлено.

«Сейчас также в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского, который также может быть причастен к незаконным экскурсиям», - добавил представитель правоохранительных органов. Предварительно, Лазовский находится в Дубае.

Нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила 20 августа. Когда в Москве начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.