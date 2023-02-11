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    Задержан экс-руководитель Агентства по развитию фармацевтической сети Узбекистана

    11 Февраля 2023, 10:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Агентство по борьбе с коррупцией Узбекистана сообщило о задержании бывшего руководителя Агентства по развитию фармацевтической сети страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Его имя фигурирует в деле о гибели детей после приема индийского препарата «Док-1 Макс». Также были задержаны ряд должностных лиц, имена и количество которых не разглашаются.

    На основании собранных вещественных доказательств все задержанные заключены под стражу.

    В ходе первичного расследования проводятся комплексные следственные и оперативные мероприятия и соответствующие экспертизы, направленные на выявление круга ответственных лиц, допустивших ввоз и потребление некачественных лекарств в Узбекистан, и правовую оценку их действий», - сообщили в агентстве.

    Напомним, 22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям. По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

    29 декабря стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего препарат «Док-1 Макс». Всего в Узбекистане от приема этого лекарства скончались 19 детей. 3 января еще один ребенок попал в реанимацию с отравлением препаратом «Док-1 Макс».

    22 декабря Минздрав сообщал, что продажа «Док-1 Макс» приостановлена.

    Как стало известно 19 января 2023 года, родителям погибших детей могут выплатить компенсацию.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Узбекистан
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