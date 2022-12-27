Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев

    27 Декабря 2022, 13:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Задержан экс-аким Жамбылской области и глава «Казселезащита» Карим Кокрекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердила пресс-служба Антикоррупционной службы. Подробности дела пока не сообщаются.

    Карим Кокрекбаев в разные годы был акимом Мойынкумского района Жамбылской области, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, генеральным директором ТОО «ЭйрКазахстанТур». Занимал пост заместителя акима Жамбылской области, первого заместителя акима Жамбылской области.

    До января 2018 года был акимом Жамбылской области. В феврале того же года Указом Президента был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызской Республике.

    В августе 2019 года был назначен руководителем государственного учреждения «Казселезащита».


    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы
    Труп таксиста с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
    26 проституток из Узбекистана задержали в Сарыагаше
    Павлодарец связал продавца и обокрал магазин на 12 млн тенге
    Популярное
    1 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
    2 Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
    3 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
    4 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
    5 Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
    Новости партнеров