Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Задержан директор одного из подразделений КТЖ

    15 Июля 2021, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по результатам мероприятий, проведенных совместно с Главной транспортной прокуратурой РК, задержан директор Департамента пути и сооружений Филиала АО «НК «КТЖ»» - «Дирекция магистральной сети», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционнй службы.

    Сообщается, что он продолжительное время на системной основе получал денежные средства от руководителей территориальных подразделений за общее покровительство по службе. Всего получено более 5 млн тенге.

    С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

    Окончательное решение о виновности будет определено судом.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Коррупция Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ремонта пути на сети КТЖ задерживаются некоторые поезда
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка