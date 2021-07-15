Задержан директор одного из подразделений КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по результатам мероприятий, проведенных совместно с Главной транспортной прокуратурой РК, задержан директор Департамента пути и сооружений Филиала АО «НК «КТЖ»» - «Дирекция магистральной сети», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционнй службы.

Сообщается, что он продолжительное время на системной основе получал денежные средства от руководителей территориальных подразделений за общее покровительство по службе. Всего получено более 5 млн тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Окончательное решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.