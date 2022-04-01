Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП»

    1 Апреля 2022, 18:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал агентства.

    «Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге, путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО «Жасыл Даму» (правопреемник ТОО «Оператор РОП») в особо крупном размере.

    Преступные действия совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО «Оператор РОП». С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом», - сказано в сообщении ведомства.

    В соответствии со статьей 201 УПК, иная информация не разглашается.

    Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой РК проводится по факту досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» по факту хищения денежных средств на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 гг.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Борьба с коррупцией Утильсбор
    Новости по теме
    Новости по теме
    В реке Урал обнаружено тело одного из утонувших братьев
    Три человека погибли в ДТП близ БАКАД
    Землетрясение произошло в 305 км от Алматы
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка