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    Задержан бывший начальник МПС Шымкента

    26 Апреля 2022, 09:57

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Расследование проводится по факту мошенничества с использованием служебного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    «В отношении бывшего начальника Местной полицейской службы департамента полиции города Шымкент Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование по факту мошенничества с использованием служебного положения (по статье 190 ч.3 п.2 Уголовного кодекса).

    25 апреля текущего года Бухарбаев М. задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке ст.ст.128, 131 уголовно-процессуального кодекса», - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы.

    Досудебное расследование продолжается.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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