Задержан аким Кентау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Кентау Туркестанской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области по факту получения взятки в особо крупном размере.

«Антикоррупционной службой изобличен аким г.Кентау Туркестанской области «М.Д., который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе», - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Даурен Махажанов занимает пост акима Кентау с апреля 2019 года.



