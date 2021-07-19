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    Задания, наказания и необычный Казахстан – стартовал новый проект о путешествиях

    19 Июля 2021, 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждую неделю зрители смогут увидеть главные достопримечательности в разных регионах страны. «Скинь локацию» – новый проект BaigeNews.kz о путешествиях по Казахстану. Проект показывает интересные места нашей страны и в развлекательной манере рассказывает про самые необычные локации в разных точках Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Параллельно с этим ведущие шоу - выполняют различные задания, соревнуясь друг с другом в изобретательности, того кто не справится ждет суровое наказание. И задания, и наказания могут присылать зрители проекта.

    Первой локацией стал Нур-Султан. Ведущие показали столицу с культурной и экстремальной стороны.

    В первой части программы, посвященной столице, создатели проекта показали самые главные достопримечательности Нур-Султана. Во второй же фокусом стали экстремальные, спортивные и культурные места мегаполиса. В конце этого приключения в столице зрители узнают, кто из ведущих стал более успешным в выполнении заданий, а кто - подвергнется суровому наказанию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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