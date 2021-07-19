Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Задания, наказания и необычный Казахстан – стартовал новый проект о путешествиях

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июля 2021, 09:31
Задания, наказания и необычный Казахстан – стартовал новый проект о путешествиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждую неделю зрители смогут увидеть главные достопримечательности в разных регионах страны. «Скинь локацию» – новый проект BaigeNews.kz о путешествиях по Казахстану. Проект показывает интересные места нашей страны и в развлекательной манере рассказывает про самые необычные локации в разных точках Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Параллельно с этим ведущие шоу - выполняют различные задания, соревнуясь друг с другом в изобретательности, того кто не справится ждет суровое наказание. И задания, и наказания могут присылать зрители проекта.

Первой локацией стал Нур-Султан. Ведущие показали столицу с культурной и экстремальной стороны.

В первой части программы, посвященной столице, создатели проекта показали самые главные достопримечательности Нур-Султана. Во второй же фокусом стали экстремальные, спортивные и культурные места мегаполиса. В конце этого приключения в столице зрители узнают, кто из ведущих стал более успешным в выполнении заданий, а кто - подвергнется суровому наказанию.



Туризм   Видео   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора