Задания, наказания и необычный Казахстан – стартовал новый проект о путешествиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждую неделю зрители смогут увидеть главные достопримечательности в разных регионах страны. «Скинь локацию» – новый проект BaigeNews.kz о путешествиях по Казахстану. Проект показывает интересные места нашей страны и в развлекательной манере рассказывает про самые необычные локации в разных точках Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Параллельно с этим ведущие шоу - выполняют различные задания, соревнуясь друг с другом в изобретательности, того кто не справится ждет суровое наказание. И задания, и наказания могут присылать зрители проекта.

Первой локацией стал Нур-Султан. Ведущие показали столицу с культурной и экстремальной стороны.

В первой части программы, посвященной столице, создатели проекта показали самые главные достопримечательности Нур-Султана. Во второй же фокусом стали экстремальные, спортивные и культурные места мегаполиса. В конце этого приключения в столице зрители узнают, кто из ведущих стал более успешным в выполнении заданий, а кто - подвергнется суровому наказанию.