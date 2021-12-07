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    Задачу государства и бизнеса назвал Президент РК

    7 Декабря 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задача государства и бизнеса - совместно повышать конкурентоспособность производимых в Казахстане товаров. Об этом высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задача государства и бизнеса - совместно повышать конкурентоспособность производимых в стране товаров, внедрять современные системы качества. Диагностика бизнес-процессов на предприятиях должна соответствовать глобальным тенденциям в этой сфере. Речь, прежде всего, о цифровизации и использовании элементов индустрии 4.0», - сказал сказал в своем видеообращении Касым-Жомарт Токаев в рамках церемонии вручения премии «Алтын сапа».

    «В этой связи следует поэтапно привести требования конкурса «Алтын сапа» в соответствие с новой моделью Европейского фонда управления качеством. Мы должны соответствовать лучшим международным моделям и практикам», - заявил Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Промышленность Экономика Цифровой Казахстан
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