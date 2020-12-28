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    Задачи выборной кампании обсудили эксперты в Караганде

    28 Декабря 2020, 18:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде прошел круглый стол на тему: «Выборы-2021: новые цели и задачи». Политологи, члены профсоюзных организаций и общественные деятели обсудили в Караганде цели и задачи предстоящих выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом политическом состязании в рамках нового закона принимают участие молодые люди и женщины. Если приходит новая волна, то это наше политическое совершенство, проявление демократии, говорят политики.

    «Геополитическая ситуация, как мы видим вокруг себя, в условиях Беларуси, Кыргызстана, Армении, Азербайджана очень важно сохранить стабильность и мирную жизнь. Поэтому новое совещание, на мой взгляд, внесет в это один большой вклад», - добавил политолог Самат Нуртаза.

    Эксперты отметили, что избирательной кампании предшествовала политическая модернизация, которая закреплена в законодательных изменениях.

    «Это полностью соответствует принципу «слышащего государства», который был провозглашен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Ведь участие представителей политических партий на таких платформах, будь то политические партии, вносит большой вклад в укрепление связей между обществом и властью. Поэтому считаю, что внедрение на выборах этого года новых технологий, в новом информационном пространстве, с новыми направлениями – это большой прогресс», - прокомментировал политолог Казыбек Майгельдинов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы Политические партии Политические реформы Общество Выборы-2021
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