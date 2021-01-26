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    16:01, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Задачи Правительства РК на 2021 год. Инфографика 1

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    invest_rus

    Теги:
    Инфографика
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