Задачи 10-летней давности все еще не выполнены – эксперт о сфере IT в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономический обозреватель Ануар Нуртазин, входящий в топ-10 Президентского молодежного кадрового резерва, прокомментировал заявления Президента Казахстана о коррупции в сфере IT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью поддерживаю выступление Главы государства. У нас более 600 информационных систем, многие информационные системы в регионах никогда не анализировались и создавались по прихоти первых руководителей данных регионов. Они не имеют под собой никакой документации, не несут никакой смысловой нагрузки и не соответствуют никаким стандартам. Здесь следует отметить холдинг «Зерде» и национального оператора АО «Национальные информационные технологии». До сих пор те задачи, которые перед ними были поставлены еще 10 лет назад, - по созданию эталонных систем, эталонных баз безопасности - не выполнены», - заявил эксперт в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, до сих пор нет экономических расчетов по целесообразности информационных систем, по трудозатратам на данные информационных системы, по анализу и эффективности их сопровождения. Более того, не было анализа всех информационных систем, как республиканского, так и местного значения.

«Это конечно вызывает ряд вопросов. Общественный контроль за данными организациями действует не в полной мере, в том числе со стороны общественных советов, в числе которых и я. За последние полгода наша работа заключалась не в эффективной координации, а в извлечении труднодоступной информации. Вся информация в этих холдингах для нас была достаточно труднодоступна. Здесь также следует отметить, что данные холдинги аккумулируют огромное количество финансовых средств на своих счетах, и мы не совсем понимаем, с какой целью, с какой эффективностью они используют эти средства в дальнейшем», - добавил А. Нуртазин.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращал внимание на то, что в стране действует более 600 только официальных информационных систем и баз данных. Неизвестно, сколько еще нефункционирующих, на которые также выделялись деньги государства и национальных компаний.

«Необходимо провести ревизию всех информационных систем, разработанных государственными структурами. В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как «Электронное правительство», который реально облегчает получение государственных услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений (…) И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно. У нас это было. Надо признать. А потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание ненужных ресурсов. Антикоррупционной службе при анализе коррупционных рисков нужно обратить на это внимание», - сказал Глава государства в своем выступлении на совещании по вопросам противодействия коррупции.