Задача не в том, чтобы увольнять и менять чиновников, а заставить всех их работать – Данияр Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев в рамках расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития страны критично высказался о реализации проводимых реформ чиновникам различного уровня. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» политолог Данияр Ашимбаев заявил, что слова Президента стали тревожным звонком для тех госслужащих, кто не намерен работать эффективно.

«По большому счету, члены Правительства, корпус акимов, руководители квазигосударственного сектора – достаточно опытные и квалифицированные специалисты. С другой стороны – общая работа и эффективность оставляет желать лучшего. Можно сколько угодно увольнять министров и акимов, но толку от этого, как показала предыдущая практика, особо нет. Глава государства исходит не из того, чтобы увольнять и наказывать, а из того, чтобы методично настаивать и контролировать выполнение своих поручений. И это видно по его политике в целом», – считает Данияр Ашимбаев.

Он напомнил, что акимы были переназначены в ноябре прошлого года, и Правительство, с небольшими изменениями, было утверждено меньше месяца назад.

«Понятно, что претензии к некоторым есть и у Акорды, и у населения. Но задача стоит не в том, чтобы увольнять и менять, а заставить всех их работать. Тем более мы понимаем, что зачастую критика в адрес нового чиновника не связана с тем, что он плохо работает, а с тем, что он затрагивает конкретные интересы, которые иногда нужно «ломать». И те, чьи интересы затрагиваются, как правило могут организовать информационное воздействие и проводить атаки на тех или иных чиновников. К работе Карашукеева (Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК – прим. ред.) претензий много, но зачастую мы видим, что немалая часть критики исходит от тех, кто хотел бы работу субсидий сельского хозяйства забрать в свои руки. Понятно, что у Президента информация есть: Карашукеев далеко не самый сильный министр сельского хозяйства, но это тот случай, когда необходимо аграрное лобби заставлять работать не просто на субсидиях, а заниматься производственными комплексами», – считает Ашимбаев.

При этом политолог не исключает дальнейшие кадровые перестановки.

«Я думаю, что осенью какие-то изменения возможны, даже, скорее всего, очевидны. Но сейчас, так как все были недавно переназначены, получив тем самым мандат доверия от Главы государства, – от всех требуется показать работу. Проблем много, и полномочия министров в рамках недавней административной реформы были существенно увеличены, в этой связи увеличен и контроль исполнения. Тем более, что Администрация Президента жестко некоторые вопросы контролирует. Это не всегда видно, но мы даже по выступлению Президента видим, что он знает ситуацию буквально в каждом районе и каждой отрасли. Президент коснулся вопросов не только экономики, но и сельских территорий, городского развития, а также задачи по совершенствованию кадрового состава государственной службы и поддержки предпринимательства. Социальная сфера не может развиваться без экономической. Это не просто создание новых рабочих мест, а постоянная модернизация экономики», – говорит политолог.

Напомним, ранее Глава государства отметил, что государственным управленцам нельзя сидеть просто сложа руки, а надо работать на благо каждого гражданина страны.

«Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе. Все поручения должны быть исполнены четко и своевременно. Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев также указал на слабую реализацию запланированных реформ, отсутствие ответственного подхода к работе и низкую активность многих руководителей госорганов.



