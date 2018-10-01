Задача модернизации внешней политики стоит в Послании - глава МИД РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, рассказал какие задачи поставлены перед его ведомством в Послании Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом Послании Елбасы изложил, на самом деле, широчайшую, экономически обоснованную программу дальнейшего социально-экономического развития нашей страны. Четкая, модернизационная направленность Послания Главы нашего государства является ориентиром, в том числе, для Министерства иностранных дел, для всей внешнеполитической службы Казахстана. Дело в том, что перед нашим министерством Главой государства, в том числе, как вы заметили во вчерашнем Послании, поставлены конкретные задачи и одна из них - это модернизация нашей внешней политики, адаптация ее к динамично развивающимся современным условиям и реалиям», - сказал Кайрат Абдрахманов в рамках ознакомления иностранных дипломатов с работой СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» .

Он отметил, что в Послании Президент упомянул необходимость развития транспорта, логистики, транзита, туризма.

«Мы во исполнение наказа нашего Елбасы находимся сегодня здесь в Алматинской области», - отметил глава МИД.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, 5 октября, в Акорде выступил с Посланием народу Казахстана. Президент заявил, что Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. «Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям», - отметил Нурсултан Назарбаев.