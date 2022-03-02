Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Зачем переименовали правящую партию, пояснил Ерлан Кошанов

    2 Марта 2022, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос регистрации нового названия правящей партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После пленарного заседания Мажилиса журналисты задали вопрос председателю палаты относительно регистрации нового названия партии власти: «Есть частные компании и организации под названием «Аманат». С связи с этим не возникнет ли сложностей с регистрацией?». На что спикер палаты отметил, что с точки зрения законодательства никаких сложностей с регистрацией не будет.

    «Когда мы изучили вопрос, оказалось, что существует более 30 различных организаций под названием «Аманат», но партии под этим названием не было зарегистрировано. Поэтому, я думаю, что проблем с регистрацией партии под названием «AMANAT» не будет», - пояснил Ерлан Кошанов.

    На вопрос, почему же отказались от прежнего названия партии «Nur Otan», председатель Мажилиса пояснил:

    «В принципе, жизнь и общество меняются, вы это видите. Если посмотреть на ситуацию в декабре прошлого года и в январе этого года, мы, кажется, живем уже в другом государстве. Поэтому сегодня меняются и запросы общества. После теракта общество содрогнулось. Поэтому члены партии все это проанализировали».

    В этой связи, как отметил Ерлан Кошанов, депутаты посетили регионы, где были приняты во внимание настроения, запросы жителей. Есть потребность в обновлении партии, общества.

    «Взяв за основу все это, члены партии приняли соответствующее решение, и председатель партии его поддержал», - резюмировал спикер Мажилиса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Политические партии Политические реформы Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске