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    Зачем нужен сертификат при проведении киберучений

    7 Декабря 2020, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов объяснил, зачем нужен сертификат при проведении киберучений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему в нынешних киберучениях задействован сертификат безопасности? Хотим пояснить, как показал опыт, в период пандемии, возросло количество недостоверной, нарушающей законодательство страны информации, которая распространяется в социальных медиа. В этой связи, для максимального приближения к реальности, условными религиозными экстремистами будут задействованы и эти каналы распространения информации», - сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

    По его словам, задача госорганов – вовремя обнаружить её, локализовать и провести точечные ограничения, при этом не нарушая штатное функционирование всего интернет-ресурса.

    «Для этих целей и будет задействован сертификат. При чем, если отказаться от его применения технически будет невозможно сохранить функционирование иностранных ресурсов, на которых условным нарушителем будет распространятся противоправная информация», - отметил спикер.

    «В порядке, предусмотренном Законом о связи, МИОР ограничен доступ для пользователей на территории РК к 3,5 тысячи материалов. 3266 касались пропаганды порнографии и суицида, 722 – пропаганда и распространение наркотических средств, 318 – нарушение законодательства об игорном бизнесе, 186 – распространение идеологии терроризма, религиозного экстремизма, 29 материалов – распространение ложной информации», - заключил представитель ведомства.

    Ранее Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов прокомментировал сбои в работе интернета.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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